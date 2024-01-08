В Рязани самый маленький новорожденный в 2023 году весил 440 граммов

Всего родилось 6601 детей. Мальчиков появилось на свет больше, чем девочек: 52,8% и 47,2% соответственно.

В Рязани в прошедшем году самый маленький ребенок при рождении весил 440 граммов, самый крупный — 5670 граммов. Об этом сообщила в соцсетях начальница регионального ГУ ЗАГС Елена Сорокина.

Она подчеркнула, что пока итоги за год предварительные. По этим данным, всего родилось 6601 детей. Мальчиков появилось на свет больше, чем девочек: 52,8% и 47,2% соответственно.

Средний возраст отца — 32,8, матери — 29,6 лет.