В Рязани пропал 81-летний мужчина
В Рязани пропал Владимир Ильич Андреев 1942 года рождения. В воскресенье, 7 января, он вышел из дома и не вернулся, сообщают волонтеры «ЛизаАлерт».
В Рязани пропал Владимир Ильич Андреев 1942 года рождения. В воскресенье, 7 января, он вышел из дома и не вернулся, сообщают волонтеры «ЛизаАлерт».
Приметы: рост 170 см, седые волосы, нормального телосложения.
Одежда: коричневая куртка без капюшона, спортивные брюки, черные ботинки, черная шапка.
Информацию о местонахождении мужчины просят сообщать по телефонам:
Нужна помощь добровольцев.