В Рязани пропал 81-летний мужчина

В Рязани пропал Владимир Ильич Андреев 1942 года рождения. В воскресенье, 7 января, он вышел из дома и не вернулся, сообщают волонтеры «ЛизаАлерт».

В Рязани пропал Владимир Ильич Андреев 1942 года рождения. В воскресенье, 7 января, он вышел из дома и не вернулся, сообщают волонтеры «ЛизаАлерт».

Приметы: рост 170 см, седые волосы, нормального телосложения.

Одежда: коричневая куртка без капюшона, спортивные брюки, черные ботинки, черная шапка.

Информацию о местонахождении мужчины просят сообщать по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

Нужна помощь добровольцев.