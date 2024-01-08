В Рязани на 2-м Мопровском переулке горел дом
В Рязани вечером в воскресенье, 7 января, загорелся дом по адресу 2-й Мопровский переулок. Видео с места ЧП опубликовали очевидцы в соцсетях.
В Рязани вечером в воскресенье, 7 января, загорелся дом по адресу 2-й Мопровский переулок. Видео с места ЧП опубликовали очевидцы в соцсетях.
Сообщение о загорании жилого дома поступило в 21:15, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. На место приехали четыре единицы техники, 12 человек.
Подробности ЧП уточняются.