В Рязани на 2-м Мопровском переулке горел дом

В Рязани вечером в воскресенье, 7 января, загорелся дом по адресу 2-й Мопровский переулок. Видео с места ЧП опубликовали очевидцы в соцсетях.

В Рязани вечером в воскресенье, 7 января, загорелся дом по адресу 2-й Мопровский переулок. Видео с места ЧП опубликовали очевидцы в соцсетях.

Сообщение о загорании жилого дома поступило в 21:15, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. На место приехали четыре единицы техники, 12 человек.

Подробности ЧП уточняются.