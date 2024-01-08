В Подмосковье подростка в наушниках переехал поезд
В Московской области 16-летнего подростка насмерть сбил поезд. В ходе осмотра места происшествия выяснилось, что молодой человек переходил железнодорожные пути перед прибывающим поездом в наушниках.
В Московской области 16-летнего подростка насмерть сбил поезд. В ходе осмотра места происшествия выяснилось, что молодой человек переходил железнодорожные пути перед прибывающим поездом в наушниках.
Трагедия произошла днем 7 января, возбуждено уголовное дело, сообщается в телеграм-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
Инцидент произошел на 82-м километре платформы Загорянская Ярославского направления Московской железной дороги. Юношу сбила электричка сообщением Москва — Монино.
Устанавливаются обстоятельства происшествия.