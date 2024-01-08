Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 08
-15°
Втр, 09
-9°
Срд, 10
-8°
ЦБ USD 89.69 -0.61 30/12
ЦБ EUR 99.19 -1.36 30/12
Нал. USD 89 / 93 08/01 17:00
Нал. EUR 99 / 101.4 08/01 07:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Психологи рассказали, как рязанцам выйти после праздников на работу с ...
Вернуться с новогодних каникул и сразу влиться в рабочи...
6 января 17:00
2 899
РЗН. инфо публикует список самых страшных аварий в Рязанской области в...
В Рязанской области почти за год в авариях погиб 161 че...
3 января 16:47
4 994
Какие громкие события произошли в Рязанской области в 2023 году
Редакция РЗН. Инфо составила список событий, которыми з...
2 января 13:48
4 945
Длительный тест-драйв электрического «китайца» Voyah Free на улицах Ря...
Красивые, но непривычные. Так чаще всего говорят о кита...
2 января 10:22
6 261
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В Новгородской области четыре человека погибли при столкновении 30 машин
На трассе М-11 столкнулись 30 автомобилей, четыре человека погибли, в том числе ребенок. Движение в сторону Москвы перекрыто.

На трассе М-11 столкнулись 30 автомобилей, четыре человека погибли, в том числе ребенок. Движение в сторону Москвы перекрыто, объезд организован на 545-м километре с выездом на М-10 «Россия», сообщает пресс-служба управления ГИБДД региона в Telegram-канале.

В понедельник, 8 января, в 14:45 случилось массовое ДТП с участием около 30 автомобилей. В результате аварии четыре человека погибли, в том числе один несовершеннолетний. Данные по пострадавшим уточняются.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, МЧС и следственно-оперативная группа.