В Новгородской области четыре человека погибли при столкновении 30 машин

На трассе М-11 столкнулись 30 автомобилей, четыре человека погибли, в том числе ребенок. Движение в сторону Москвы перекрыто.

На трассе М-11 столкнулись 30 автомобилей, четыре человека погибли, в том числе ребенок. Движение в сторону Москвы перекрыто, объезд организован на 545-м километре с выездом на М-10 «Россия», сообщает пресс-служба управления ГИБДД региона в Telegram-канале .

В понедельник, 8 января, в 14:45 случилось массовое ДТП с участием около 30 автомобилей. В результате аварии четыре человека погибли, в том числе один несовершеннолетний. Данные по пострадавшим уточняются.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, МЧС и следственно-оперативная группа.