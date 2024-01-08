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В Краснодаре мужчина напал с ножом на трех человек
В Краснодаре арестовали мужчину, напавшего с ножом на трех человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на городское УМВД.

В Краснодаре арестовали мужчину, напавшего с ножом на трех человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на городское УМВД.

Злоумышленник арестован, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По данным правоохранительных органов, мужчина напал на людей на улице, некоторые из них спрятались в ближайшем магазине. По словам очевидцев, инцидент произошел вечером 2 января на улице Стасова.

Злоумышленника задержали сразу же на месте происшествия. Пострадали три человека: мужчина, женщина и несовершеннолетняя девочка. Нож изъят. Известно, что нападавший ранее был судим за кражу.