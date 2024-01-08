Собчак оплатила переезд многодетной семьи из Белгорода в Рязань

Журналистка Ксения Собчак на свои личные средства помогла переехать многодетной семье из Белгорода в Рязань. Об этом она написала в своем Telegram-канале «Кровавая барыня».

Журналистка Ксения Собчак на свои личные средства помогла переехать многодетной семье из Белгорода в Рязань. Об этом она написала в своем Telegram-канале «Кровавая барыня».

«Две семьи — первые, кто полностью определился с жильем и документами, оплатила я (возьму еще, когда будут готовые варианты). Это многодетная мать, переехавшая в Рязань, и семья с маленьким ребенком, остановившиеся в Адыгее. Отчеты скоро покажем», — сообщается в посте.

Собчак отметила, что на данный момент 600 запросов поступило на почту от «жителей города, мечтающих уехать в безопасное место». Уже обработано 350 заявок. Это семьи с младенцами, многодетные, матери-одиночки, пенсионеры.

Ранее журналистка сообщала, что запустила проект по оказанию помощи переселенцам из Белгородской области.