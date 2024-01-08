Скопинский театр покажет спектакль по рассказам Захара Прилепина

Народный театр «Предел» из Скопина под руководством Заслуженного работника культуры РФ Владимира Деля в рамках театрального проекта «Русский узел» работает над спектаклем «Приговоренный к счастью».