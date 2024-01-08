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Скопинский театр покажет спектакль по рассказам Захара Прилепина
Народный театр «Предел» из Скопина под руководством Заслуженного работника культуры РФ Владимира Деля в рамках театрального проекта «Русский узел» работает над спектаклем «Приговоренный к счастью».

Народный театр «Предел» из Скопина под руководством Заслуженного работника культуры РФ Владимира Деля в рамках театрального проекта «Русский узел» работает над спектаклем «Приговоренный к счастью». Это постановка по мотивам рассказов писателя Захара Прилепина, уроженца села Ильинка Скопинского района, сообщается на сайте ИД «Пресса».

Спектакль получил грантовую поддержку Президентского фонда культурных инициатив. Главные роли исполнят ведущие актеры театра Матвей Пузаткин и Варвара Жаркова.

Премьера состоится в марте.

Возрастное ограничение: 12+

Фото: ДК имени Ленина.