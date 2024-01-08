С 1 по 7 января энергетики ПАО «Россети Центр» восстановили более 800 обрывов проводов

Главный инженер ПАО «Россети Центр» Сергей Демидов сообщил, что энергетики поддерживают бесперебойную работу энергосистемы жителей ЦФО. Работа идет круглосуточно в усиленном режиме, несмотря на аномальный холод.

Главный инженер ПАО «Россети Центр» Сергей Демидов сообщил, что энергетики поддерживают бесперебойную работу энергосистемы жителей ЦФО. Работа идет круглосуточно в усиленном режиме, несмотря на аномальный холод.

За период с 1 по 7 января восстановили 811 обрывов проводов, заменили 15 опор, 38 силовых трансформаторов, сняли с воздушных линий почти 3 тысячи деревьев, осмотрели более 9 тысяч километров линий электропередачи.

Для стабильного функционирования энергообъектов оперативно предприняли ряд мер: на узловых центрах энергообеспечения 110 кВ введено круглосуточное дежурство, особое внимание уделяется линиям 110 кВ, питающим тяговые подстанции (ПС), кроме того проводятся внеочередные осмотры ПС 35-110 кВ для контроля нагрузки и работы оборудования, в Ярославскую и Владимирскую области перемещены дополнительные бригады. Проверены и подготовлены к применению в случае необходимости 2 307 резервных источников питания суммарной мощностью 87,5 МВт.

Во всех филиалах компании мобилизован производственный персонал, организовано круглосуточное дежурство специалистов и руководителей. На постоянной основе есть взаимодействие с органами власти, подразделениями МЧС и региональными штабами.