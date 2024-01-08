Россиянам рассказали, как распознать признаки обморожения

Профессор, доктор медицинских наук, врач-дерматолог Юлия Галлямова перечислила признаки обморожения и пояснила правила оказания первой помощи. Об этом она рассказала в беседе с RT.

Профессор, доктор медицинских наук, врач-дерматолог Юлия Галлямова перечислила признаки обморожения и пояснила правила оказания первой помощи. Об этом она рассказала в беседе с RT .

По её словам, при легкой степени обморожения чаще всего появляется покраснение и шелушение кожи. Обычно такое случается с кончиками пальцев ног или рук.

«Более глубокие поражения — когда появляются покраснение и отечность, самые тяжелые, при которых без помощи врача не обойтись, — когда наступает некроз тканей», — пояснила дерматолог.

Врач добавила, что некроз тканей встречается довольно редко. Чаще всего такое может произойти с любителями алкоголя, потому что у них притупляются болезненные ощущения, особенно во время опьянения.

«Первое ощущение — онемение, впоследствии после обморожения при онемении наступает боль в кончиках пальцев, на этой стадии необходимо улучшить микроциркуляцию: растирать их, кожу, кончик носа», — объяснила специалист.

После она порекомендовала намазать руки или ноги увлажняющим жирным кремом и выпить горячий чай с имбирем.