На Ставрополье в ДТП с маршруткой погибли семь человек
Авария произошла на трассе Пятигорск — Новопавловск в Предгорном муниципальном округе в районе поселка Пятигорского.
Семь человек погибли в аварии с маршруткой и грузовиком в Ставропольском крае. Об этом сообщает
Авария произошла на трассе Пятигорск — Новопавловск в Предгорном муниципальном округе в районе поселка Пятигорского. Грузовик столкнулся с маршруткой. Сообщается, что семь человек погибли, еще трое пострадали.
На месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб.
Уточняются обстоятельства и причины аварии.