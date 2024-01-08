На Ставрополье в ДТП с маршруткой погибли семь человек

Авария произошла на трассе Пятигорск — Новопавловск в Предгорном муниципальном округе в районе поселка Пятигорского.

Семь человек погибли в аварии с маршруткой и грузовиком в Ставропольском крае. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Авария произошла на трассе Пятигорск — Новопавловск в Предгорном муниципальном округе в районе поселка Пятигорского. Грузовик столкнулся с маршруткой. Сообщается, что семь человек погибли, еще трое пострадали.

На месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб.

Уточняются обстоятельства и причины аварии.