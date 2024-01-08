Маркетолог из Москвы в новогоднюю ночь пробежал марафон в Касимовском районе

Житель Москвы, маркетолог и предприниматель Дмитрий Едакин, в новогоднюю ночь пробежал марафон в Касимовском районе. Дистанция составила 42,37 км.

Житель Москвы, маркетолог и предприниматель Дмитрий Едакин, в новогоднюю ночь пробежал марафон в Касимовском районе. Дистанция составила 42,37 км. О забеге Едакин рассказал на своей странице в соцсети . Он также опубликовал видео о своем достижении.

«Этот Новый год я решил встретить как-нибудь оригинально. Давно была мечта пробежать марафон в новогоднюю ночь. У тут все сошлось: и физическая форма, и погода, и локация, и настроение», — написал бегун.

Он добавил, что с семьей поехал навестить родителей в деревню в Рязанской области и взял с собой все необходимое для марафона.

«Эмоции получил фантастические! Это мой второй зимний марафон, пусть и неофициальный. Зимой сложнее — скользко, холодно и много экипировки, а ночью еще сложнее из-за темноты и суточного ритма», — пояснил Едакин.

Дистанцию мужчина преодолел за 4 часа 52 минуты.