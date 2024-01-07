ВСУ обстреляли Донецк кассетными снарядами

Украинские войска в 18.15 выпустили четыре кассетных снаряда калибра 155 миллиметров.

ВСУ обстреляли Донецк кассетными снарядами. Об этом сообщило представительство ДНР в СЦКК.

Отмечается, что украинские войска в 18.15 выпустили четыре кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Донецку.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 18.15 — населенный пункт Карловка — г. Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров м (кассетный)», — говорится в сообщении представительства.