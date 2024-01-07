В Санкт-Петербурге умер режиссер фильма «Али-Баба и сорок разбойников» Олег Рябоконь
Мужчине было 84 года.
Советский и российский кинорежиссер Олег Рябоконь умер в Санкт-Петербурге. Об этом
Мужчине было 84 года. Скончался он вечером в субботу, 6 января, у себя дома.
Рябоконь известен по фильму «Али-Баба и сорок разбойников». Среди его работ — музыкальный телефильм «Один за всех!» с Николаем Караченцовым в главной роли, а также «Перегон», «Физики», «Шаги императора», телеспектакль «Эзоп» и другие.
Фото: kino-teatr.ru