В Санкт-Петербурге двое детей пострадали из-за столкновения головами при катании на «ватрушке»

В Санкт-Петербурге двое детей получили травмы при катании на «ватрушке». Об этом сообщил источник «Известий» в воскресенье, 7 января.

Инцидент произошел в субботу, 6 января, на Белградской улице.

«Брат и сестра 2018 и 2014 годов рождения во время спуска с горы на „ватрушке“ ударились головами, получив серьезные травмы», — говорится в сообщении.

Детей доставили в больницу. Мальчику диагностировали черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и перелом носа, есть подозрение на перелом костей основания черепа.

«Ребенок находится в состоянии церебральной комы второй степени в тяжелом состоянии», — отметил источник «Известий».

Состояние девочки врачи оценивают как средней степени тяжести. Отмечается, что у нее диагностирована гематома лобной области.