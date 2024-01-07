В Санкт-Петербурге двое детей пострадали из-за столкновения головами при катании на «ватрушке»

В Санкт-Петербурге двое детей получили травмы при катании на «ватрушке». Об этом
Инцидент произошел в субботу, 6 января, на Белградской улице.
«Брат и сестра 2018 и 2014 годов рождения во время спуска с горы на „ватрушке“ ударились головами, получив серьезные травмы», — говорится в сообщении.
Детей доставили в больницу. Мальчику диагностировали черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и перелом носа, есть подозрение на перелом костей основания черепа.
«Ребенок находится в состоянии церебральной комы второй степени в тяжелом состоянии», — отметил источник «Известий».
Состояние девочки врачи оценивают как средней степени тяжести. Отмечается, что у нее диагностирована гематома лобной области.