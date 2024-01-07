В Ростовской области нашли мертвым журналиста «Ленты.ру»

Как рассказала мать погибшего, тело обнаружили около трассы в районе города Шахты.

Журналиста Александра Рыбина, сотрудничавшего с «Лентой.ру» и порталом «Рабкор», нашли мертвым в Ростовской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Рабкор».

Как рассказала мать погибшего, тело обнаружили около трассы в районе города Шахты. Причина смерти журналиста устанавливается.

Портал сообщил, что 30 декабря он находился в Мариуполе и выходил в эфир, чтобы рассказать о ситуации в городе.