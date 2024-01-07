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В России в 2024 году проведут семь пусков межконтинентальных баллистических ракет
Российские Ракетные войска стратегического назначения в 2024 году планируют провести семь пусков межконтинентальных баллистических ракет.

Российские Ракетные войска стратегического назначения в 2024 году планируют провести семь пусков межконтинентальных баллистических ракет. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

«За последние пять лет Ракетные войска стратегического назначения в рамках летных испытаний перспективных ракетных комплексов и тренировок по управлению ВС РФ провели более 20 пусков межконтинентальных баллистических ракет», — говорится в сообщении.