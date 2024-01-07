В Новосибирской области при лобовом столкновении иномарок погибли четыре человека
В Новосибирской области в воскресенье, 7 января, при лобовом столкновении иномарок погибли четыре человека. Об этом
Отмечается, что мужчина, управляя автомобилем Toyota Land Cruiser Prado, двигался по автодороге Р-254 «Иртыш» со стороны города Омска в направлении Новосибирска. Он выехал на встречную полосу и столкнулся со автомобилем Toyota Spacio.
В результате аварии погибли оба водителя и двое пассажиров. В тяжелом состоянии госпитализирован несовершеннолетний пассажир «Тойота Спасио».
Обстоятельства произошедшего выясняются.
Фото: Telegram-канал mvd54