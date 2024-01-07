В Хабаровске женщина и ребенок погибли при пожаре
В Хабаровске в воскресенье, 7 января, произошел пожар. Об этом
Вызов поступил около 1:30. Горел частный одноэтажный дом. Площадь пожара составила 150 квадратных метров.
Во время тушения нашли тело 82-летней женщины. Восьмилетнюю внучку погибшей бригада скорой помощи пыталась реанимировать на месте, но спасти ребенка не удалось.
13-летней девочке удалось спастись. Она выбралась из дома через окно.
К ликвидации возгорания привлекались 25 человек и девять единиц техники.
Фото: Telegram-канал «МЧС Хабаровского края»