В Хабаровске женщина и ребенок погибли при пожаре

В Хабаровске в воскресенье, 7 января, произошел пожар. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального МЧС.

Вызов поступил около 1:30. Горел частный одноэтажный дом. Площадь пожара составила 150 квадратных метров.

Во время тушения нашли тело 82-летней женщины. Восьмилетнюю внучку погибшей бригада скорой помощи пыталась реанимировать на месте, но спасти ребенка не удалось.

13-летней девочке удалось спастись. Она выбралась из дома через окно.

К ликвидации возгорания привлекались 25 человек и девять единиц техники.

Фото: Telegram-канал «МЧС Хабаровского края»