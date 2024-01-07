В ДТП в Свердловской области пострадали четыре человека

В ДТП в Свердловской области пострадали четыре человека. Об этом сообщила пресс-служба региональной ГИБДД в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел на 10-м километре Арамильского тракта. По предварительным данным, водитель Bentley выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем УАЗ.

«В результате ДТП пострадали четыре человека, в настоящий момент им оказывается необходимая медпомощь», — говорится в сообщении.

Отмечается, что водитель Bentley ранее был лишен права управления транспортом.

Проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства аварии.

Фото: Telegram-канал «ГИБДД Свердловской области»