В Домодедове при взрыве в кальянной пострадали четыре человека
В подмосковном Домодедове утром в воскресенье, 7 января, произошел взрыв в кальянной на улице Гагарина, дом № 45. Об этом
По данным издания, взорвался предмет, похожий на гранату.
«При взрыве в кальянной на улице Гагарина, предварительно, пострадали четыре человека», — сказал собеседник.
Один из пострадавших, 28-летний мужчина, получил множественные травмы головы и шеи. Ему оказывают медпомощь.
На месте работает полиция.
Фото: РЕН. ТВ