В Домодедове при взрыве в кальянной пострадали четыре человека

В подмосковном Домодедове утром в воскресенье, 7 января, произошел взрыв в кальянной на улице Гагарина, дом № 45. Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По данным издания, взорвался предмет, похожий на гранату.

«При взрыве в кальянной на улице Гагарина, предварительно, пострадали четыре человека», — сказал собеседник.

Один из пострадавших, 28-летний мужчина, получил множественные травмы головы и шеи. Ему оказывают медпомощь.

На месте работает полиция.

Фото: РЕН. ТВ