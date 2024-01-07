В Башкортостане фура провалилась под лед
В воскресенье, 7 января, фура провалилась под лед на реке Белой в Башкортостане. Об этом
Автомобиль полностью ушел под лед. Информация о пострадавших уточняется.
Как пояснили в ведомстве, длина участка через реку — 520 метров. Толщина льда — 30 сантиметров, а грузоподъемность — три тонны.
В МЧС также указали, что на переправе имеется две полосы, каждая шириной по 50 метров.
На месте работал пожарно-спасательный отряд.
Фото: Telegram-канал «МЧС Башкортостан»