В Башкортостане фура провалилась под лед

В воскресенье, 7 января, фура провалилась под лед на реке Белой в Башкортостане. Об этом сообщило управление МЧС по республике в своем Telegram-канале.

Автомобиль полностью ушел под лед. Информация о пострадавших уточняется.

Как пояснили в ведомстве, длина участка через реку — 520 метров. Толщина льда — 30 сантиметров, а грузоподъемность — три тонны.

В МЧС также указали, что на переправе имеется две полосы, каждая шириной по 50 метров.

На месте работал пожарно-спасательный отряд.

Фото: Telegram-канал «МЧС Башкортостан»