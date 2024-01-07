Российская ПВО сбила украинские СУ-25 и СУ-27 в Днепропетровской области

Су-25 сбили в районе Днепропетровска, Су-27 — в районе города Кривой Рог Днепропетровской области.

Российские системы ПВО за сутки сбили два украинских самолета в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны.

Су-25 сбили в районе Днепропетровска, Су-27 — в районе города Кривой Рог.

Также российской ПВО были перехвачены 14 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган», шесть противокорабельных ракет «Нептун» и 38 дронов в ДНР, ЛНР, Харьковской и Запорожской области.