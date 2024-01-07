Полянский: кризис на Украине раскрыл планы США по ослаблению России

Кризис на Украине показал, что цель США — ослабление и разгром России. Об этом заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Кризис на Украине показал, что цель США — ослабление и разгром России. Об этом заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, сообщило ТАСС.

«Украинские войска точно не собираются идти на Москву, поскольку киевский режим довольно скоро проиграет. Но, как показывает украинский кризис, существованию России угрожает НАТО, которая де-факто ведет войну на Украине через своих прокси. Это вершина долгосрочной стратегии США по ослаблению, а затем и разгрому России», — передало ТАСС слова Полянского.

По мнению дипломата, мир изменится после поражения Киева и его сторонников.

«Если НАТО и США не сделают никаких выводов и не займутся искренней и глубокой трансформацией архитектуры европейской безопасности на основе принципа неделимой безопасности, это будет огромной ошибкой Запада», — заключил Полянский.