В Скопине возле подъезда многоэтажки сгорел автомобиль

В Скопине ранним утром 5 января возле подъезда многоэтажки сгорел автомобиль. Фото и видео опубликовано в группе «Подслушано в Скопине».

В Скопине ранним утром 5 января возле подъезда многоэтажки сгорел автомобиль. Фото и видео опубликовано в группе «Подслушано в Скопине».

«В АЗМР у первого подъезда 26-го дома сгорела машина. Видео снято 5 января в 4:00 утра», — сообщил очевидец.

Сообщение о пожаре в микрорайоне АЗМР поступило в 3:36 в пятницу, 5 января, уточнили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. В результате ЧП сгорел легковой автомобиль, на месте работали пять человек, одна единица техники.

Пострадавших нет. Причина и ущерб устанавливается.