В Рязани в аварии на трассе пострадала водитель «Рено»
В Рязани в субботу, 6 января, на 500-м километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо» произошло серьезное ДТП.
В Рязани в субботу, 6 января, на 500-м километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо» произошло серьезное ДТП. Авария случилась примерно в 13:20, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
31-летняя жительница Рязанского района, управляя автомобилем Renault Kaptur, по предварительной информации, столкнулась с «Газелью» под управлением 52-летнего рязанца.
В результате происшествия женщина получила травмы, ее госпитализировали.
По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.