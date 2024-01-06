В Рязани открыли каток на стадионе ЦСК

В Рязани начал работу каток на стадионе ЦСК. По информации жителей, работает пункт проката коньков, гардероб, туалет, предоставляют услуги заточки, сообщает «МедиаРязань».

В Рязани начал работу каток на стадионе ЦСК. По информации жителей, работает пункт проката коньков, гардероб, туалет, предоставляют услуги заточки, сообщает «МедиаРязань».

Каток работает в будние дни с 15:00 до 21:00, в выходные и праздники — с 11:00 до 21:00, касса открыта до 20:00. Билет детям до 14 лет стоит 100 рублей, взрослый — 200 рублей, дети в возрасте до пяти лет катаются бесплатно.

Действуют льготы для пенсионеров, инвалидов I группы, многодетных семей и семей участников СВО.

Взять коньки напрокат стоит 200 рублей в час, два часа — 250 рублей, на весь день — 400 рублей, залог — 2000 рублей за пару.

Напомним, ранее сообщалось, что в Рязани перенесли дату открытия катков.