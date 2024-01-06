В Рязани на проезде Яблочкова Hyundai повис на ограждении

ДТП с участием Hyundai произошло утром в субботу, 6 января. Фото с места аварии опубликовано в группе «Подслушано у водителей Рязани».

В Рязани на проезде Яблочкова заметили легковушку, которая повисла на дорожном ограждении. ДТП с участием Hyundai произошло утром в субботу, 6 января. Фото с места аварии опубликовано в группе «Подслушано у водителей Рязани».

«Что-то пошло не так», — сообщается в подписи к снимку.

По данному факту обращений в полицию не поступало. Подобного ДТП не зарегистрировано, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.