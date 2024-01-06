В Пителине остановили 45-летнего пьяного водителя «Лады»

Водителю предложили пройти освидетельствование, по результатам которого у него обнаружено 0,937 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Сотрудники Госавтоинспекции остановили водителя, который находился за рулем в состоянии опьянения. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В поселке Пителино, вблизи дома № 72 по улице Красной, правоохранители заметили 45-летнего водителя «Лады Веста», у которого были характерные признаки алкогольного опьянения: запах спиртного изо рта, неустойчивость позы.

Водителю предложили пройти медосвидетельствование, по результатам которого у него обнаружено 0,937 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, что превышает допустимый уровень.

Составлен протокол об административном правонарушении. Мужчине грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет.