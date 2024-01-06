В Москве скончался внук Никиты Хрущева

В Москве нашли мертвым внука первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева. Тело 69-летнего Алексея Аджубея обнаружили в его квартире на Тверской улице.

В Москве нашли мертвым внука первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева. Тело 69-летнего Алексея Аджубея обнаружили в его квартире на Тверской улице, сообщает ТАСС .

По информации SHOT, незадолго до смерти мужчина позвонил другу и сообщил, что ему стало плохо. Он с трудом говорил и сильно хрипел. К моменту приезда экстренных служб Аджубей скончался. Причина смерти устанавливается.

Алексей Аджубей — сын советского журналиста, главреда «Известий» Алексея Аджубея и дочери Никиты Хрущева Рады.