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В Ленобласти в неотапливаемом доме нашли тела пожилых супругов
Тревогу забили соседи, которые долго не видели 78-летнего мужчину и 70-летнюю женщину. В доме, который долгое время не отапливался, они обнаружили мужа с женой без признаков жизни.

В деревне Куйвози Ленинградской области в неотапливаемом доме обнаружили мертвых супругов. В последний раз их видели живыми 30 декабря, сообщает 78.ru.

Тревогу забили соседи, которые долго не видели 78-летнего мужчину и 70-летнюю женщину. В доме, который долгое время не отапливался, они обнаружили мужа с женой без признаков жизни.

Тела направили в морг для установления причины смерти.

По информации 78.ru, оба супруга имели серьезные проблемы со здоровьем: мужчина был после операции на сердце, а женщина страдала онкологией. По предварительным данным, супруг нашел жену мертвой, и у него не выдержало сердце.