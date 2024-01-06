В Ленобласти в неотапливаемом доме нашли тела пожилых супругов

Тревогу забили соседи, которые долго не видели 78-летнего мужчину и 70-летнюю женщину. В доме, который долгое время не отапливался, они обнаружили мужа с женой без признаков жизни.

В деревне Куйвози Ленинградской области в неотапливаемом доме обнаружили мертвых супругов. В последний раз их видели живыми 30 декабря, сообщает 78.ru .

Тревогу забили соседи, которые долго не видели 78-летнего мужчину и 70-летнюю женщину. В доме, который долгое время не отапливался, они обнаружили мужа с женой без признаков жизни.

Тела направили в морг для установления причины смерти.

По информации 78.ru, оба супруга имели серьезные проблемы со здоровьем: мужчина был после операции на сердце, а женщина страдала онкологией. По предварительным данным, супруг нашел жену мертвой, и у него не выдержало сердце.