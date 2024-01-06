В авиакатастрофе на Карибах погиб актер Кристиан Оливер с двумя дочерьми

По предварительным данным, 51-летний актер и две его дочери погибли 4 января после того, как частный самолет упал в море в районе небольшого острова Петит-Невис.

В авиакатастрофе на Карибских островах погиб актер Кристиан Оливер с двумя своими детьми. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

По предварительным данным, 51-летний актер и две его дочери погибли 4 января после того, как частный самолет упал в море в районе небольшого острова Петит-Невис. Всего погибли четыре человека, включая двоих детей.

Оливер известен по ролям в фильмах «Валькирия», «Гремучие змеи» и «Спиди-гонщик».

Незадолго до смерти артист опубликовал пост в своих соцсетях, который показался поклонникам пророческим.

«Привет откуда-то из рая! За общность и любовь… 2024, мы идем», — написал актер.