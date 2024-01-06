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Стало известно о состоянии белгородцев, пострадавших от обстрела ВСУ
Шесть человек, которые пострадали в результате недавних обстрелов Белгородской области со стороны Украины, выписаны из больниц. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Шесть человек, которые пострадали в результате недавних обстрелов Белгородской области со стороны Украины, выписаны из больниц. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«За вчерашний день из больниц было выписано 6 пострадавших. Один человек, к сожалению, получил ранение в Шебекино. Сейчас в больницах Москвы и Белгорода находятся 69 человек, всем оказывается необходимая медицинская помощь», — написал Гладков.

Также Гладков сообщил о том, что в Белгороде возобновят курсы по оказанию срочной доврачебной помощи. Курсы организуют в Центре молодежных инициатив, культурном центре «Октябрь» в парке Ленина и в поликлинике № 6.

Напомним, ранее сообщалось, что в Москву доставили 25 человек, пострадавших при обстреле Белгорода 30 декабря.