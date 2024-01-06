Рязанка со званием «Мать-героиня» отметила 104-й день рождения

Екатерина Васильевна родилась в деревне Агломазово Сасовского района.

Труженице тыла Екатерине Васильевне Меньшовой 5 января исполнилось 104 года. С праздником женщину поздравила замглавы администрации Рязани Лариса Крохалева, сообщает пресс-служба мэрии.

Екатерина Васильевна родилась в деревне Агломазово Сасовского района. После замужества переехала в Москву, в 1941 году родила дочь. Когда муж ушел на фронт, Екатерина Васильевна с ребенком вернулась к родителям в Агломазово. Во время Великой Отечественной войны работала главным бухгалтером в рязанской артели, которая производила вещи для фронта.

Муж погиб на войне. В 1947 году Екатерина Васильевна вновь вышла замуж. В семье родилось еще пятеро детей. Женщине присвоено звание «Мать-героиня».

Екатерина Васильевна работала в пожарной части завода «Рязсельмаш» телефонисткой.

У женщины есть внуки, правнуки и праправнучка. Сейчас она живет с дочерью.

Имениннице вручили подарки от администрации города.