Рязанцы вновь пожаловались на неубранный мусор

Жители Дашково-Песочни вновь пожаловались на невывезенный мусор с контейнерных площадок. Фотографии прислала РЗН. инфо рязанка, снимки сделаны 5 января.

Жители Дашково-Песочни вновь пожаловались на невывезенный мусор с контейнерных площадок. Фотографии прислала РЗН. инфо рязанка, снимки сделаны 5 января. На одной из фотографий запечатлена контейнерная площадка на улице Шереметьевской, 10.

«Вот такой подарок жителям Рязани на Новый год и, похоже, на Рождество тоже сделал „Эко-Пронск“», — рассказала местная жительница.

Напомним, ранее сообщалось, что в Рязани на улице Мервинской, 37 мусор не вывозят на протяжении недели.