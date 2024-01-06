Рязанцы пожаловались на «голый лед» в Канищеве

Рязанцы пожаловались на скользкие дороги в Канищеве. Пост об этом опубликован в соцсетях в субботу, 6 января.

Рязанцы пожаловались на скользкие дороги в Канищеве. Пост об этом опубликован в соцсетях в субботу, 6 января.

«По улице Станкозаводской от улицы Интернациональной и далее, мимо магазина „Дикси“, и далее, мимо железных гаражей и на всем протяжении улицы Станкозаводская, невозможно ходить — голый лед! Скоро детям в школу, как ходить по такому льду? Да и взрослым тяжело», — сообщается в посте.

Автор добавляет, что за всю зиму улицу Станкозаводскую ни разу не посыпали реагентами.