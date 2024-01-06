Рязанцы оценили подсветку зданий на Первомайском проспекте

«Шагаем в сторону Москвы. Очень красиво вышло, мне понравилось», — отметил автор поста.

Рязанцы заметили, что на Первомайском проспекте появилась подсветка у зданий. Пост об этом опубликовал Rzn Life.

«Шагаем в сторону Москвы. Очень красиво вышло, мне понравилось, — отметил автор поста. — Кое-где не доделана, в частности сбоку зданий, но уже стало гораздо приятнее. И свет желтоватый, очень красиво».

По его словам, подсветку сделали от моста до площади Ленина.