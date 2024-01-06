Россиянам рассказали, как заблокировать взломанный аккаунт на «Госуслугах»

Что нужно предпринять, если аккаунт на «Госуслугах» взломали злоумышленники, рассказал
Он заявил, что взломанный аккаунт на «Госуслугах» в первую очередь надо заблокировать. Это можно сделать в том числе с помощью банковских приложений или техподдержки МФЦ.
Голованов отметил, что благодаря введению обязательной двухфакторной аутентификации мошенникам становится намного сложнее получить доступ к аккаунту.
«Если такое все же произошло, первое, что нужно сделать, — заблокировать свою учетную запись. Сделать это можно либо через мобильное приложение, либо через мобильное приложение банка, где есть связь с „Госуслугами“, либо через техподдержку МФЦ, либо прийти в МФЦ и попросить помочь сотрудников с блокировкой», — пояснил эксперт.
После блокировки в любом случае следует обратиться в МФЦ, чтобы выяснить, что успели сделать злоумышленники. Дальнейший алгоритм действий во многом будет зависеть от этой информации, подытожил он.