Россиянам рассказали, как заблокировать взломанный аккаунт на «Госуслугах»

Что нужно предпринять, если аккаунт на «Госуслугах» взломали злоумышленники, рассказал РИА Новости главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов.

Что нужно предпринять, если аккаунт на «Госуслугах» взломали злоумышленники, рассказал РИА Новости главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов.

Он заявил, что взломанный аккаунт на «Госуслугах» в первую очередь надо заблокировать. Это можно сделать в том числе с помощью банковских приложений или техподдержки МФЦ.

Голованов отметил, что благодаря введению обязательной двухфакторной аутентификации мошенникам становится намного сложнее получить доступ к аккаунту.

«Если такое все же произошло, первое, что нужно сделать, — заблокировать свою учетную запись. Сделать это можно либо через мобильное приложение, либо через мобильное приложение банка, где есть связь с „Госуслугами“, либо через техподдержку МФЦ, либо прийти в МФЦ и попросить помочь сотрудников с блокировкой», — пояснил эксперт.

После блокировки в любом случае следует обратиться в МФЦ, чтобы выяснить, что успели сделать злоумышленники. Дальнейший алгоритм действий во многом будет зависеть от этой информации, подытожил он.