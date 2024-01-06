Психологи рассказали, как выйти после праздников на работу без стресса
Вернуться с новогодних каникул и сразу влиться в рабочий процесс — задача не всегда простая.
Вернуться с новогодних каникул и сразу влиться в рабочий процесс — задача не всегда простая. Специалисты отметили, что постпраздничная апатия наступает потому, что под конец года люди сильно напряжены, а после празднования — расслабляются. Когда наступает первый рабочий день, человек грустит, что отдых закончился.
Как после отдыха войти в привычный образ жизни, поделились с журналистом РЗН. инфо психологи Ирина Вышегородцева и Юлия Шамрай.
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