Психологи рассказали, как выйти после праздников на работу без стресса

Вернуться с новогодних каникул и сразу влиться в рабочий процесс — задача не всегда простая.

Вернуться с новогодних каникул и сразу влиться в рабочий процесс — задача не всегда простая. Специалисты отметили, что постпраздничная апатия наступает потому, что под конец года люди сильно напряжены, а после празднования — расслабляются. Когда наступает первый рабочий день, человек грустит, что отдых закончился.

Как после отдыха войти в привычный образ жизни, поделились с журналистом РЗН. инфо психологи Ирина Вышегородцева и Юлия Шамрай.

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