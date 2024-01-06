Над Черным морем силы ПВО уничтожили шесть украинских ракет «Нептун»

Системы противовоздушной обороны уничтожили шесть украинских противокорабельных ракет «Нептун» над Черным морем. Об этом в субботу, 6 января, сообщили в Минобороны.

Системы противовоздушной обороны уничтожили шесть украинских противокорабельных ракет «Нептун» над Черным морем. Об этом в субботу, 6 января, сообщили в Минобороны.

«Около 17:00 пресечены попытки киевского режима совершить террористическую атаку с использованием противокорабельных ракет „Нептун“ по объектам на территории Российской Федерации», — заявили в ведомстве.

Уточняется, что шесть снарядов обнаружили и сбили над северо-западной частью Черного моря.

Ракета Р-360 комплекса «Нептун» весит 870 килограммов и может нести боеголовку массой 150 килограммов. Дальность ее пуска — до 280 километров, скорость — около 900 километров в час.