Житель Белгородской области пострадал во время обстрела ВСУ
Сейчас он находится в больнице.
ВСУ обстреляли Шебекино Белгородской области. Есть пострадавший, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Пострадал охранник одного из промышленных предприятий. У него диагностировали осколочное ранение нижней конечности. Сейчас он находится в больнице.
Отмечается, что повреждения зафиксированы на территории трех промышленных предприятий. Возгораний нет. Также есть повреждение на линии электропередачи, под отключение попадают абоненты ряда центральных улиц.