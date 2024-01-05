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Житель Белгородской области пострадал во время обстрела ВСУ
Сейчас он находится в больнице.

ВСУ обстреляли Шебекино Белгородской области. Есть пострадавший, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Пострадал охранник одного из промышленных предприятий. У него диагностировали осколочное ранение нижней конечности. Сейчас он находится в больнице.

Отмечается, что повреждения зафиксированы на территории трех промышленных предприятий. Возгораний нет. Также есть повреждение на линии электропередачи, под отключение попадают абоненты ряда центральных улиц.