ВСУ атаковали Белгород, Новороссийск, Севастополь и Крым

10-ю ракетами РСЗО «Ольха» и 37 беспилотниками.

За ночь 5 января ВСУ атаковали Белгород, Новороссийск, Севастополь и Крым. Об этом пишет Shot.

В Белгород и область прилетели 10 ракет РСЗО «Ольха». Пострадали два человека: у одного мужчины осколочное ранение предплечья, у второго — осколочное ранение голени. Первому пострадавшему провели операцию и удалили осколок.

Также снаряды ВСУ попали во двор жилого дома в микрорайоне Крейда в Белгороде. Пострадали более 30 автомобилей и около 130 оконных стёкол в квартирах домов на улицах Почтовой и Макаренко. Одно авто взрывной волной перевернуло на крышу.

Также военные атаковали Новороссийск, Крым и Севастополь. На некоторое время движение по Крымскому мосту приостанавливали.