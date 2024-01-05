В Туме полицейские спасли женщину с инсультом

Пенсионерка проживала одна в частном доме, в последнее время неважно себя чувствовала, и ее невыход на связь вызвал серьезное беспокойство у родственницы.

В Клепиковском районе местная жительница обратилась в полицию. Она сообщила, что не может дозвониться до своей 73-летней родственницы из рабочего поселка Тума. Об этом сообщила пресс-служба УМВД.

Подъехав к дому пенсионерки, правоохранители обнаружили, что дверь заперта изнутри. Изнутри помещения были слышны стоны. Тогда полицейские аккуратно выставили стекло, открыли дверь и оказали хозяйке дома первую помощь, одновременно вызвав карету скорой медицинской помощи. В те минуты женщина находилась в тяжелом состоянии и была экстренно доставлена в Областную клиническую больницу.

Отмечается, что помощь человеку оказали сотрудники ОМВД России по Клепиковскому району — старший оперуполномоченный подразделения по контролю за оборотом наркотиков майор полиции Сергей Козлов, старший участковый уполномоченный старший лейтенант полиции Александр Прохоров и оперуполномоченный отделения уголовного розыска лейтенант полиции Владислав Горенкин.