В Ряжском районе в пожаре погиб 54-летний мужчина

В Ряжском районе 4 января произошел пожар, в котором погиб мужчина. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС.

Сообщение о пожаре в ведомство поступило в 22:46. В селе Петрово горела деревянная баня. Отмечается, что она была без электричества и газа.

В результате пожара погиб 54-летний мужчина, а постройка сгорела полностью.

«Площадь пожара 24 квадратных метра. На пожар выезжали 2 пожарных автомобиля, 6 человек личного состава государственной противопожарной службы», — сообщили в МЧС.