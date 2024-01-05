В Москве протестировали светофор с фиксации лиц пешеходов

В Москве протестировали светофор, в который встроена система фиксации лиц пешеходов-нарушителей. Об этом пишет журнал «Безопасность дорожного движения» со ссылкой на начальника московского управления ГИБДД Александра Быкова.

Светофор установлен на Бережковской набережной Москвы. Фотофиксация предусматривает отображение трека перемещения пешехода и сигнала светофора.

Когда пешеход нарушает ПДД, его изображение появляется на электронном табло, которое расположено рядом с местом нарушения. Отмечается, что система не идентифицирует личность нарушителя.