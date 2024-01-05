Украинские военные прошли подготовку в 30 странах-партнерах

Начальник Главного управления Доктрины и Обучения (J7 ВСУ) Генштаба ВС Украины генерал-майор Алексей Таран рассказал о подготовке военных. Об этом сообщили на портале « Армiя Inform ».

По состоянию на 21 ноября 2023 года «интенсивную подготовку» в учебных центрах более чем 30 странах-партнеров прошли более 100 тысяч военных ВСУ.

РИА Новости сообщают о 34 странах, которые помогают ВСУ. По информации информагентства, активнее других этим занимается Британия.

Фото: Дмитрий Юрченко