Сотрудникам МЧС России запретили пользоваться айфонами

Им предложили пользоваться андроидами или любыми другими телефонами на рабочем месте.

Сотрудникам МЧС запретили пользоваться айфонами на рабочем месте. Об этом сообщили в Telegram-канале Mash.

По данным медиа, запрет поступил после информации о возможном удаленном взломе. К тому же, если гаджет для работы и дома один — на нем могут храниться секретные данные и гостайна. В связи с этим сотрудникам МЧС рекомендовано переходить на андроиды или любые другие телефоны.

Отмечается, что приказ вступит в силу с 10 января.