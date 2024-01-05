«Россети Центр»: все энергообъекты работают устойчиво

Главный инженер ПАО «Россети Центр» Сергей Демидов заявил, что несмотря на аномально низкие температуры воздуха в регионах Центрального федерального округа на данный момент все энергообъекты работают устойчиво.

«Мы наблюдаем увеличение отдельных отключений в сети 0.4 кВ, которые обусловлены возросшей ненормативной нагрузкой в домовладениях бытовых потребителей. Это происходит в Тульской, Владимирской, Ярославской, Калужской областях», — рассказала пресс-служба «Россети Центр».

За первые пять дней нового года энергетики выезжали на вызовы более 1500 раз. Работы выполняли различные: от включения автоматов в домах — до замены трансформаторов на линиях.

«Сегодня в ночь ожидаем ухудшение ситуации в Тверской области. Мы готовим электросетевой комплекс к таким условиям заранее, своевременно выполняем все мероприятия подготовки к максимумам осенне-зимнего периода», — отметили в компании.

Производственный персонал мобилизован. К оперативному реагированию готовы 1425 бригад в числе 4291 человека, 1836 единиц спецтехники. Для временного энергоснабжения потребителей в случае необходимости имеется 2 307 резервных источников суммарной мощностью 87,5 МВт.

«Круглосуточно ведется контроль оперативной обстановки. Энергетики делают все, чтобы обеспечить надежное электроснабжение жителей при любых погодных условиях», — заявили энергетики.