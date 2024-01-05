Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 6-7 января

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В городе продолжаются мероприятия, посвященные празднованию нового года. На Лыбедском бульваре 6 января пройдет семейный проект «В гостях у нового года», а 7 января состоится рождественский концерт.

В Торговом городке 6 января пройдет анимационная программа «Резиденция Деда Мороза», а 7 января — «Рождественская сказка».

На родине Сергея Есенина в Константинове 6 января состоится театрализованная программа «Забежала Коляда на село…», 7 января пройдет концерт «Свет Вифлеемской звезды».

В ЦПКиО 6 января педагогический отряд «Кислород» проведет новогоднюю анимацию — игры, конкурсы и танцы вокруг елки. 7 января пройдет анимационная программа «Рождественское чудо» — рождественские забавы, игры, конкурсы, танцы и концерт.

В театре драмы пройдет представление для детей Фабрика игрушек, или Новогоднее ограбление и комедия для взрослых «Новогодний поворот».

В музыкальном театре состоится новогодний мультконцерт у елки «Дракоша и его друзья», а также спектакль «Волшебная елка».

В дворце молодежи покажут спектакль «Йети, дети, Новый год!», а в рязанском цирке — новогоднее танцевально-цирковое шоу «WOW».

На сцене филармонии рязанский государственный симфонический оркестр представит программу «Новогодний коктейль», а государственный камерный оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема представит концерт «JAZZ на Рождество!».

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».