Американский чиновник не смог объяснить жителям цель поддержки Украины

Губернатор штата Флорида, кандидат в американские президенты от Республиканской партии Рон Десантис заявил, что президент США Джо Байден не смог объяснить собственному народу конечную цель помощи Украине. Об этом пишет РЕН ТВ .

«Байден даже не в состоянии сказать нам, какая в этом конечная цель. Он не говорит об этом», — сказал он в эфире телеканала CNN.

Десантис отметил, что приоритетом для Америки должны быть собственные границы и взаимоотношения с Китаем. Вместо этого Вашингтон направляет «ужасно много денег» на Украину, которые идут на «пенсии и зарплаты бюрократам».

«Как все это помогает американскому народу?» — иронизирует Десантис.

Он также отметил, что США пора заканчивать украинский конфликт. Европе же следует делать больше для выполнения своих обязанностей в рамках НАТО и больше помогать Украине.